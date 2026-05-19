Мошенники хотели похитить 8,3 млн руб. у дочери участника СВО в ЕАО

В Еврейской автономной области полицейские предотвратили хищение крупной суммы денег, зачисленной на счёт дочери погибшего участника специальной военной операции, сообщает полиция ЕАО. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Потерпевшей оказалась 30 летняя женщина — мать шестилетней девочки. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военкомата Иркутска, и под предлогом оформления медали для ребёнка запросил персональные данные: паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении.
Вскоре после этого женщине поступил ещё один звонок — от лица, выдававшего себя за представителя ФСБ. Звонивший сообщил о попытке перевода 8,3 млн рублей со счёта дочери в националистический корпус недружественной страны и под угрозой уголовной ответственности потребовал следовать указаниям.
Почувствовав подвох, заявительница обратилась в полицию. Оперативники организовали контролируемое общение с аферистами. Злоумышленники убеждали женщину приобрести квартиру на сумму 8,3 млн рублей и предложили помощь в сделке.
Правоохранители подготовили муляж денежных средств («Банк приколов»), который женщина под видом настоящих денег забрала из банка. На следующий день курьер, пришедший за деньгами, был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 22 летний житель Иркутской области без судимостей и официального трудоустройства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемый заключён под стражу, расследование продолжается.
