«Атомный выпускной — 2026» пройдет в Челябинске в ночь с 26 на 27 июня

В Челябинске в четвертый раз пройдет «Атомный выпускной» — праздник для учащих одиннадцатых классов со всего региона. Попасть на самое масштабное прощание со школой смогут все желающие выпускники, а регистрация участников будет идти через классных руководителей.
В этом году событие пройдет в ночь с 26 на 27 июня. Хедлайнеров мероприятия объявят позже. Но неизменна площадка проведения — парк Гагарина.
Общегородской выпускной проходит только для учеников одиннадцатых классов: ни девятиклассников, ни родителей на площадку не пустят. С вечера и до утра выпускники могут веселиться, кататься на аттракционах, участвовать в мастер-классах, спортивных играх и сразу знакомиться с челябинскими вузами, чьи точки расставлены по всему парку. На нескольких сценах для юных южноуральцев поют местные коллективы, кавер-группы и российские звезды. В прошлые годы хедлайнерами становились The Hatters, Gayazovs Brothers, Коста Лакоста, Асия, Артем Качер.
Напомним, Минпросвещения рекомендовало провести последние звонки в школах России 26 мая, в Челябинске они запланированы с 22 по 26 мая. А выпускные в школах области пройдут 27 июня.