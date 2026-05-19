«Атомный выпускной — 2026» пройдет в Челябинске в ночь с 26 на 27 июня

Общегородской выпускной проходит только для учеников одиннадцатых классов: ни девятиклассников, ни родителей на площадку не пустят. С вечера и до утра выпускники могут веселиться, кататься на аттракционах, участвовать в мастер-классах, спортивных играх и сразу знакомиться с челябинскими вузами, чьи точки расставлены по всему парку. На нескольких сценах для юных южноуральцев поют местные коллективы, кавер-группы и российские звезды. В прошлые годы хедлайнерами становились The Hatters, Gayazovs Brothers, Коста Лакоста, Асия, Артем Качер.