Две хабаровчанки «побыли инвесторами» и лишились 7,5 млн рублей

В Хабаровск женщины попытались заработать на «виртуальных инвестициях» и за несколько недель перевели мошенникам порядка 7,5 млн рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Первая потерпевшая, 26-летняя инженер-эколог, увидела рекламу о быстром доходе в интернете и решила попробовать себя в роли инвестора. За десять дней она успела «поучаствовать в рынке» и перевести «менеджерам биржи» почти 2,5 млн рублей, часть из которых была взята в кредит. После того как банки перестали одобрять новые займы, связь с ней прекратилась.
Вторая история оказалась длиннее: 41-летняя инженер в течение двух месяцев «торговала криптовалютой» под руководством неизвестных «брокеров». В ход пошли семейные накопления, кредиты, а затем и займы у знакомых и родственников — в сумме около 5 млн рублей. Общение с ней прервалось в момент, когда женщина начала требовать возврат денег.
В полиции отмечают, что оба случая развивались по одной схеме: «быстрый заработок», виртуальная биржа и постепенное вовлечение в новые переводы, пока у «инвесторов» не заканчивались ресурсы.
Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.