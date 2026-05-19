«Полюс» запустил уникальную для отрасли гибридную сеть связи

«Полюс» совместно с «Билайн бизнес» внедрил частную беспроводную сеть связи на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате в Красноярском крае. Партнеры впервые в российской промышленности объединили современную технологию private LTE с существующей инфраструктурой Infinet. Такая интеграция обеспечила бесшовный переход основных процессов на новое решение и высокую доступность цифровых сервисов. Высокоскоростная сеть pLTE обеспечит единую, полностью автономную и безопасную цифровую связь, необходимую для бесперебойного управления производством. Модель инфраструктуры компании представили на конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР-2026). Новый контур связи покрывает всю территорию крупнейшего предприятия по производству золота в России. В едином информационном пространстве круглосуточно работает рекордное для отрасли количество техники — более 400 карьерных машин. Высокоскоростная сеть pLTE позволяет специалистам «Полюса» эффективнее координировать работу автотранспорта и управлять процессами в режиме реального времени. Для «Полюса» этот проект — инвестиция в эффективность, которую мы измеряем скоординированностью работы техники и стабильностью добычи. Наша команда создала передовую для отрасли архитектуру связи — мы сохранили ранее созданную сеть Infinet в качестве резервной и параллельно запустили современную мультисервисную сеть pLTE. На основе этой устойчивой инфраструктуры мы продолжим развитие интеллектуальных систем управления и цифровых решений, — сообщил директор департамента развития и поддержки информационно-технологической инфраструктуры группы «Полюс» Сергей Семенов. Проект на Олимпиадинском ГОКе стал для нас инженерным вызовом в условиях трансформации всего рынка телеком-оборудования. Российской промышленности пришлось в ускоренном режиме адаптировать отечественные решения под требования критически важных производственных объектов. Вместе с командой «Полюса» и партнерами мы дорабатывали архитектуру pLTE, повышали отказоустойчивость ядра сети, оптимизировали механизмы переключения между узлами и обеспечивали стабильность сервисов в условиях непрерывного производственного цикла. В результате удалось создать одну из самых масштабных и технологически зрелых промышленных pLTE-сетей в России, которая сегодня становится фундаментом для дальнейшего развития цифровых и ИИ-решений на предприятии, — прокомментировал директор департамента системной интеграции «Билайн бизнес» Александр Исаков. Реклама 0+ АО «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК» ИНН: 2434000335.