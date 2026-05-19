Названы причины, по которым могут удалить с ЕГЭ-2026

Рособрнадзор установил перечень нарушений, за которые участника ЕГЭ-2026 могут отстранить от экзамена. Основная волна тестирования начнётся 1 июня.
«Выпускника могут отстранить от экзаменационного процесса, если он выполняет задания не самостоятельно, разговаривает с другими экзаменуемыми в помещении или использует мобильные телефоны, микрофоны, фотоаппараты, видеокамеры, электронные устройства, вспомогательные материалы или записки», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой официальные документы. Отстранение также грозит за попытку вынести из аудитории или сфотографировать черновики и бланки с заданиями.
Дополнительно запрещается передавать участникам ЕГЭ шпаргалки и электронные устройства — нарушение данного условия также может стать причиной для отстранения. Акт об отстранении оформляется в двух копиях в присутствии члена Государственной экзаменационной комиссии, главы пункта приёма экзамена, организатора и общественного наблюдателя (если он есть). Одна копия акта передаётся нарушителю, вторая — в тот же день отправляется в ГЭК.
Ранее сообщалось, что летние каникулы для учеников, которые не оканчивают школу в этом году, начнутся на пять дней раньше (27 мая). Единое завершение учебного года должно помочь синхронизировать процесс подготовки к экзаменам и отдых учащихся.
