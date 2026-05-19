Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Интернет пропал в Нижнем Новгороде 19 мая

Местные жители сообщают, что в некоторых районах города пропала связь.

Интернет снова пропал в Нижнем Новгороде. Местные жители сообщили о сбоях в работе Сети утром, 19 мая.

Как сообщили нижегородцы, проблемы в работе мобильного интернета затронули не весь город, а некоторые районы. Например, в Мещере связь пропадала утром, но сейчас работа интернета возобновилась, а в Советском районе проблемы с Сетью сохраняются.

Нижегородцы также пожаловались на проблемы с интернетом губернатору Нижегородской области Глебу Никитину в соцсетях. Пользователи считают, что цифровое развитие в регионе невозможно, пока не будут решены проблемы со связью.

Напомним, что в прошлый раз массовый сбой в работе интернета произошел в Нижнем Новгороде 13 мая. Тогда ограничения в работе сети ввели из-за атаки БПЛА на регион.

Ранее закрытую сеть решили не создавать в Нижегородской области. Предложение поступило от местных предпринимателей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше