Интернет пропал в Нижнем Новгороде 19 мая

Интернет снова пропал в Нижнем Новгороде. Местные жители сообщили о сбоях в работе Сети утром, 19 мая.
Как сообщили нижегородцы, проблемы в работе мобильного интернета затронули не весь город, а некоторые районы. Например, в Мещере связь пропадала утром, но сейчас работа интернета возобновилась, а в Советском районе проблемы с Сетью сохраняются.
Нижегородцы также пожаловались на проблемы с интернетом губернатору Нижегородской области Глебу Никитину в соцсетях. Пользователи считают, что цифровое развитие в регионе невозможно, пока не будут решены проблемы со связью.
Напомним, что в прошлый раз массовый сбой в работе интернета произошел в Нижнем Новгороде 13 мая. Тогда ограничения в работе сети ввели из-за атаки БПЛА на регион.
Ранее закрытую сеть решили не создавать в Нижегородской области. Предложение поступило от местных предпринимателей.