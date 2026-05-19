В Красноярском крае из-за паводка остаются подтопленными дома и участки

В Красноярском крае продолжают следить за паводковой обстановкой. Об этом сообщили в региональном агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
В поселке Балахта уровень воды в реке Чулым превысил критическую отметку на полметра. При обследовании подтопленных территорий сотрудники Новоселовской спасательной станции эвакуировали двух человек. Специалисты продолжают замерять уровень воды и следить за изменениями.
Существенных колебаний на Чулыме пока не зафиксировано. При этом в Балахте остаются подтопленными 19 приусадебных участков. Вода затронула два подполья, три садовых дома, три жилых дома и 138 приусадебных участков. Также в восьми муниципалитетах подтоплены 14 участков автодорог.
Паводковая ситуация находится на контроле органов власти и оперативных служб. Жителям, которые находятся в зоне риска подтопления, рекомендуют обращаться в органы местного самоуправления.