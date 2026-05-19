Член ОП Гриб призвал досрочно завершить учебный год для младшеклассников из-за жары

Занятия в школах при жаркой погоде необходимо завершать досрочно или сокращать число уроков, особенно для учеников младших классов. Такое мнение во вторник, 19 мая, выразил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

— Считаю, что в случае сильной и долгой жары необходимо досрочно прекратить занятия в младших классах, тем более первоклассникам осталась всего одна учебная неделя. Или же сокращать количество уроков, — высказался он.

По его словам, кондиционеры установлены далеко не во всех образовательных учреждениях, а открытые окна в жару не спасают. Особенно остро проблема стоит именно в больших городах.

— Главное — забота о здоровье детей и учителей. Работодателям надо рассмотреть возможность для родителей детсадовцев и первоклашек взять отгул или перейти на удаленку в эти жаркие дни, — цитирует Гриба ТАСС.

До этого специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что температура в столице пойдет на спад с четверга, 21 мая. Изменения в погоде произойдут из-за ветра, который поменяется на северо-западный, поэтому характер погоды изменится.