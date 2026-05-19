Разработан подход для оценки точности работы нейросетей

Уточняется, что сегодня нейросети играют важную роль в жизни и экономике общества. Однако активное их внедрение вызывает ряд трудностей, которые требуют создания инструментов для их преодоления, поскольку они могут приводить к моральному, физическому и экономическому ущербу для пользователей. В частности, одной из проблем, которая возникает в силу особенностей функционирования нейросетевых моделей, является высокая сложность прогнозирования результатов обработки информации. Например, нейросеть для анализа КТ-снимков, после двух обучений на одном и том же массиве данных в первом случае может выдать успешность распознавания 90% и более, а во втором — на несколько десятков процентов ниже.