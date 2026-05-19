В Госдуме напомнили об уважительной причине, позволяющей пересдать ЕГЭ

Российские школьники имеют право пересдать ЕГЭ, если пропуск или уход с экзамена связан с ухудшением здоровья или с техническими нарушениями во время тестирования. Об этом ТАСС сообщила депутат Госдумы Анна Скрозникова.
По словам парламентария, ряд уважительных причин для пересдачи определяет российское законодательство. В их числе ухудшение здоровья, организационные или технические нарушения при тестировании.
«Кроме того, пересдача допускается при получении неудовлетворительного результата по обязательным предметам, прежде всего по русскому языку или математике, чтобы выпускник все же мог получить аттестат», — объяснила она.
Депутат напомнила, что любая уважительная причина должна быть подтверждена документально.
Ранее российским школьникам озвучили правила проведения ЕГЭ в 2026 году. В документе прописан каждый этап экзамена.
До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре заявил, что теперь ЕГЭ будет начинаться не ранее 1 июня. По его словам, это позволит школам четко планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий.