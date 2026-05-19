Калининградцев приглашают проверить уровень сахара в крови на площади Победы. Информацию об этом опубликовали на странице министерства здравоохранения региона «ВКонтакте».
«На месте будет работать павильон, где вы сможете проверить уровень глюкозы в крови, а также получить рекомендации специалистов о мерах предупреждения развития сахарного диабета и контроля над заболеванием», — сообщили в ведомстве.
Акция по профилактике сахарного диабета состоится 20 мая. Проверить уровень глюкозы в крови можно будет с 10:00 до 14:00.