«Масштаб и историческую значимость выставки сложно переоценить»

Это «выставка о выставке», и у нее есть миссия — возвращение памяти о событии, которое не только знакомило посетителей с разнообразием продукции, производимой во всех губерниях Российской Империи, но и демонстрировало передовые разработки инженеров, ученых, деятелей искусства. Именно поэтому, работая над этим проектом, мы не только поднимали архивные материалы и искали подлинные экспонаты, бывшие свидетелями этого эпохального события. Мы обратились к помощи IT-специалистов, чтобы с их помощью показать, какой эволюционный путь инженерная мысль прошла за эти 130 лет. Конечно же, на всем протяжении работы выставки ее будет сопровождать масштабная просветительская программа.