«Центральным событием стал визит Николая II»

Император прибыл в Нижний Новгород 17 июля, а 19 июля в Гербовом зале в честь монаршей четы прошел купеческий раут. Вход в здание украсили флагами и государственными гербами, парадную мраморную лестницу и вестибюль — модными в те годы пальмами. Кстати, пальмы мы и сегодня используем в декоре на своих мероприятиях. Здание тогда было превращено в настоящий зимний сад. Играл оркестр, в зале присутствовали представители российского купечества, крупных торговых фирм, заводчики и фабриканты, именитые нижегородцы.