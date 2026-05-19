«В центре проекта — не ностальгия, а связь эпох»

— Писать о Всероссийской промышленно-художественной выставке 1896 года — все равно что открывать капсулу времени. Почти 130 лет назад Нижний Новгород на 125 дней стал столицей прогресса Российской империи. На огромной территории здесь выросли 180 павильонов, где страна показывала свои главные достижения: гиперболоидную башню Шухова, грозоотметчик Попова, первый русский автомобиль Яковлева и Фрезе, электрическое освещение, телефоны и многое другое. Но важнее другое: это была не просто витрина изобретений. Выставка изменила наш город, ускорила развитие инфраструктуры и стала редким примером того, как вместе срабатывают инженерная мысль, предпринимательство и государственный масштаб.