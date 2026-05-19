«Ъ»: Продажи черной икры в России упали на 22 процента

За первые четыре месяца текущего года розничные продажи черной икры в России сократились на 22 процента в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Эвотор».

При этом в денежном выражении за счет роста цен оборот снизился на 12 процентов.

— Вся легальная черная икра на российском рынке аквакультурная: промысел диких осетров запрещен с начала 2000-х годов из-за резкого сокращения их популяции. В неволе их производство в 2025 году составило 7,9 тысячи тонн, прибавив 12 процентов год к году, — говорится в материале.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов считает, что часть потребителей черной икры сейчас переориентируется на более доступную красную.

Икорный сомелье Эльчин Абдуррахманов рассказал, что к потреблению черной икры нужно подходить осторожно, так как в ней содержится большое количество соли. Он отметил, что не следует употреблять черную икру ложками.

