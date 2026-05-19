Хоккейную коробку под парковку отмежевали себе жители одного из многоквартирных домов в Хабаровске

Во дворе домов № 21 и 23 на улице Ворошилова есть хоккейная коробка — из года в год дети играли там в хоккей, футбол, катались на велосипедах, строили горки, лепили снеговиков. На прошлой неделе жители соседнего 27-го дома заварили вход в коробку, обрезали забор и натянули цепь, объяснив это тем, что скоро здесь обустроят парковку для жителей конкретно 27-го дома. «Дом № 27 ко двору домов № 21 и 23 по улице Ворошилова отношения не имеет, так как его подъезды выходят совсем в другую сторону, где есть своя детская площадка. В нашем дворе находятся мусорная площадка на 6 контейнеров и единственное место для прогулки детей — хоккейная коробка. Больше во дворе на два дома нет ничего, даже лавочек», — рассказывает Анна. По словам местных, жители 27-го дома «втихую отмежевали» площадку под себя. В администрации города подтвердили — территория под коробкой действительно по документам принадлежит 27-му дому. «Согласно информации ТСЖ “Наш дом 27”, а также данным публичной кадастровой карты, хоккейная коробка расположена в границах земельного участка, принадлежащего собственникам помещений дома № 27 по улице Ворошилова. Проведение работ по устройству автомобильной парковки будет осуществляться на основании решения собственников МКД, утвержденного протоколом собрания 2024 года», — сообщили в мэрии. Жители домов № 21 и 23 просят администрацию повлиять на это решение: не допустить обустройства парковки на месте детской площадки. Во-первых, речь идет о безопасности — поток машин во дворе увеличится в разы. Во-вторых, вместо парковки, по мнению местных, можно было бы создать для детей и взрослых нормальную спортивную площадку. «Хоккейной коробкой мы, жители нескольких домов, исторически пользовались. Мы просим вас помочь нам отменить старое межевание и защитить площадку, так как уничтожение спортивных объектов нарушает градостроительные и санитарные нормы. Почему мы должны терпеть неудобства за счет людей, имеющих автомобили, которые решают свои проблемы с парковкой за счет детской площадки?!» — добавила хабаровчанка.