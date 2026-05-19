В Красноярске двор на Ломоносова превратился в пиратский остров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железнодорожном районе Красноярска стартовала серия мероприятий городского проекта «Фабрика народных инициатив».
Первый дворовый праздник прошел на спортивной площадке по улице Ломоносова, 8. На полтора часа придомовая территория превратилась в пиратский остров, где дети участвовали в квесте и искали клад.
Участников разделили на команды. На разных локациях ребята выполняли спортивные и интеллектуальные задания, а помогали им аниматоры в костюмах пиратов.
В финале юных красноярцев ждал сундук с сокровищами, сообщили в администрации Железнодорожного района.