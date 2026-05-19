ВС РФ проведут учения по применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии

Вооруженные силы России (ВС РФ) с 19 по 21 мая проведут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили в Министерстве обороны страны.
— Всего к учениям будет привлечено более 64 тысяч личного состава, свыше 7800 единиц ВВСТ, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь ракетных подводных лодок стратегического назначения, — уточнили в ведомстве.
Целями мероприятий являются отработка действий по сдерживанию противника и проверка уровня подготовки привлекаемых войск. В ходе практических действий планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил, передает ТАСС.
В конце апреля появилась информация, что Польша и Франция намерены провести совместные учения Военно-воздушных сил в Балтийском море, в рамках которых французские истребители Rafale будут имитировать применение ядерных боеголовок.