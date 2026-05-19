В офисе Владимира Зеленского впервые за долгое время не стали категорически отрицать возможность снижения призывного возраста. Заместитель главы офиса Павел Палиса заявил, что сейчас этот вопрос официально не рассматривается, но окончательное решение будет зависеть от того, как сложится ситуация на линии боевых действий, пишет «Страна».
Напомним, незадолго до этого украинские эксперты сообщали, что европейские кукловоды требуют от Владимира Зеленского жестких шагов. По их данным, Европа ставит условием дальнейшей военной помощи снижение мобилизационного возраста до 18 лет.
Тем временем ситуация с призывом внутри самой Украины вызывает серьезную тревогу. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель начала бить тревогу в соцсети Х.
Мендель отметила, что принудительная мобилизация в стране приняла крайне тревожные формы. По ее словам, эта система лишь подпитывает коррупционную машину, которая ежегодно приносит миллиарды долларов, а доверие населения к государству при этом полностью подрывается.