Более 20 зданий Нижнего Новгорода оставят без электричества 19 мая

Причина — плановые работы на объектах ЖКХ.

Источник: Живем в Нижнем

Из-за плановых работ на системах ЖКХ 19 мая в региональном центре без света останутся более 20 зданий. Об отключениях электричества в городе рассказали в управлении ГОЧС Нижнего Новгорода.

В 09:00 коммунальные службы планировали обесточить дома с номерами 2, 4 и 6 на Шнитникова, а также 1, 5, 7, 9 в 6-м микрорайоне. Возобновить энергоснабжение по этим адресам предполагается в полдень.

С 09:00 до 17:00 света не будет на Куйбышева, 67 и 69, а также в детсаду № 184. В эти же часы электричество будет отсутствовать в домах №№ 16, 18, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 40 на улице Свободы, детской поликлинике № 2 и клинике «Эс-Медик».

С 10:00 до 17:00 энергоснабжение приостановят по следующим адресам в столице Приволжья: Сивашская, 35, Октябрьской Революции, 35 и 37, переулок Холодильный, 4, 5, 6 и 7.

