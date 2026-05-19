Более 20 зданий Нижнего Новгорода оставят без электричества 19 мая

Из-за плановых работ на системах ЖКХ 19 мая в региональном центре без света останутся более 20 зданий. Об отключениях электричества в городе рассказали в управлении ГОЧС Нижнего Новгорода.
В 09:00 коммунальные службы планировали обесточить дома с номерами 2, 4 и 6 на Шнитникова, а также 1, 5, 7, 9 в 6-м микрорайоне. Возобновить энергоснабжение по этим адресам предполагается в полдень.
С 09:00 до 17:00 света не будет на Куйбышева, 67 и 69, а также в детсаду № 184. В эти же часы электричество будет отсутствовать в домах №№ 16, 18, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 40 на улице Свободы, детской поликлинике № 2 и клинике «Эс-Медик».
С 10:00 до 17:00 энергоснабжение приостановят по следующим адресам в столице Приволжья: Сивашская, 35, Октябрьской Революции, 35 и 37, переулок Холодильный, 4, 5, 6 и 7.
Ранее мы рассказывали о том, какие рейсы задерживаются сегодня в нижегородском аэропорту.