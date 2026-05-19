Россиянам рассказали о снижении платы за ЖКУ: на сколько упадет платеж за горячую воду при отключении

Летом россияне могут заметно сэкономить на оплате горячей воды в период плановых отключений. Сумма в квитанции за эту услугу способна снизиться на 33−47 процентов, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Парламентарий пояснил механизм. По его словам, если горячую воду отключают на плановые 10−14 дней, платеж становится ниже почти наполовину. Согласно действующему законодательству, за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва стоимость услуги уменьшается на 0,15 процента.
Кошелев добавил, что с 2026 года добиться перерасчета стало гораздо проще. Раньше гражданам приходилось самостоятельно фиксировать факт отсутствия воды, писать заявление и собирать подписи соседей. Теперь процесс перешел в беззаявительный порядок: управляющие компании обязаны сами зафиксировать слишком долгий перерыв и отразить это в ближайшей платежке.
Как писал KP.RU, ранее председатель ГД Вячеслав Володин раскритиковал предложение Минэкономразвития повысить тарифы ЖКХ на 33,5% за четыре года. В своем аккаунте в «Макс» он отметил, что ведомство получает огромное количество жалоб от граждан по этому поводу.