Минздрав РФ предложил считать молодёжью 39-летних хабаровчан

Сейчас в стране к этой категории относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет.

Источник: Хабаровский край сегодня

Верхнюю границу возраста, к которому относят молодежь, можно сдвинуть до 39 лет, заявила главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева в интервью ТАСС. Она добавила, что это связано с увеличением продолжительности жизни, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны долго, хорошо выглядят. Если продолжительность жизни растет, то понятно, что больше возможностей у человека для того, чтобы учиться, получать новые знания, новую профессию, делать карьеру, — объяснила эксперт Минздрава России.

О пересмотре границ возраста, когда людей можно считать молодежью, говорят давно. Сначала эту планку сдвинули до 35 лет, а в конце 2025 года глава Минздрава РФ и вовсе предложил поднять ее до 40 лет.