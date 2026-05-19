Минздрав РФ предложил считать молодёжью 39-летних хабаровчан

Верхнюю границу возраста, к которому относят молодежь, можно сдвинуть до 39 лет, заявила главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева в интервью ТАСС. Она добавила, что это связано с увеличением продолжительности жизни, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны долго, хорошо выглядят. Если продолжительность жизни растет, то понятно, что больше возможностей у человека для того, чтобы учиться, получать новые знания, новую профессию, делать карьеру, — объяснила эксперт Минздрава России.
О пересмотре границ возраста, когда людей можно считать молодежью, говорят давно. Сначала эту планку сдвинули до 35 лет, а в конце 2025 года глава Минздрава РФ и вовсе предложил поднять ее до 40 лет.