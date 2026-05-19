В Беларуси поезда применили экстренное торможение из-за поступка подростка. Подробности сообщает УВД Минского облисполкома.
В субботу, 16 мая, примерно в 21.00 13-летний житель Пуховичского района неподалеку от остановки Дричин положил камни на железнодорожное полотно. Это привело к экстренному торможению двух поездов межрегиональных линий — Минск — Гомель и Гомель — Минск.
Сотрудники милиции по указанному факту проводят проверку. Подобного рода действия могут быть квалифицированы по статье 309 Уголовного кодекса — умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения, а также по статье 339 УК — хулиганство.
Но так как подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, отвечать за его действия будут родители по статье 10.3 Кодекса об административных правонарушениях.
