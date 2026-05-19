Три человека пострадали в ДТП на улице Петровской в Таганроге

18 мая в 23:37 в Таганроге на улице Петровская произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими. 18-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 45-летнего водителя. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.