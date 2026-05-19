В Хабаровском крае усилили психологическую помощь ветеранам СВО и их семьям

В Хабаровском крае усиливают систему психологической помощи ветеранам специальной военной операции и их семьям. Об этом сообщили в государственном фонде «Защитники Отечества».
По данным фонда, доля ветеранов, прошедших первичное психологическое консультирование, за год выросла с 12% до 25%. Специалисты отмечают, что чаще всего помощь начинается с первого обращения в филиал фонда, где с людьми работают социальные координаторы и психологи.
В регионе такая поддержка доступна как ветеранам СВО, так и членам их семей, включая семьи погибших и пропавших без вести. В хабаровском филиале работают клинические и педагогические психологи, которые сопровождают как индивидуальные обращения, так и групповые форматы.
Отдельное направление — работа с семьями. В частности, действует проект «Женский клуб», где жёны и матери участников СВО получают психологическую поддержку и проходят работу с переживаниями утраты и стресса.
Также в регионе реализуются программы взаимодействия с профильными специалистами, включая психологов экстренных служб. По данным фонда, с декабря 2025 года помощь в Хабаровске получили более 30 ветеранов СВО и свыше 180 членов их семей.
В фонде отмечают, что психологическая поддержка становится частью комплексного сопровождения — наряду с медицинской реабилитацией, социальной адаптацией и трудоустройством.