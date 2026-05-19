Беспрозванных поручил найти сбой в продаже субсидированных авиабилетов для калининградцев

На заседании правительства Калининградской области 18 мая губернатор Алексей Беспрозванных поручил профильным ведомствам детально проанализировать механизм продажи субсидированных авиабилетов для жителей региона.

Источник: ИА Прибыль Ru

Глава региона потребовал расписать всю цепочку — от выделения субсидий из федерального бюджета до момента покупки билета калининградцем.

Программа субсидирования авиаперевозок для Калининградской области существует с 2024 года и действует в рамках постановления правительства РФ № 215. После корректировки правил в 2024 году право на льготные билеты получили только две категории: граждане с постоянной регистрацией в Калининградской области и студенты очной формы обучения вузов региона.

Фиксированные тарифы на основных направлениях в 2026 году составляют: Москва — 3 800 рублей, Санкт-Петербург — 3 500 рублей. Всего субсидируется пять направлений (исключили Сочи и Мурманск).

Однако на практике жители региона регулярно сталкиваются с отсутствием льготных билетов в продаже. В конце марта 2026 года у «Аэрофлота» субсидированные билеты на калининградском направлении закончились. Дополнительное финансирование на эти цели получила авиакомпания S7, а «Аэрофлот» продолжает предлагать только «плоские» тарифы (специальные, но не субсидированные).

В начале мая 2026 года ситуация с доступностью билетов на калининградском направлении оставалась сложной.

Одна из ключевых проблем — паузы между выделением федеральных средств и их доведением до авиакомпаний, из-за которых билеты исчезают из продажи на недели. Кроме того, по данным «Нового Калининграда», в 2025 году из-за расширения круга пассажиров (в программу включили льготников со всей России) квоты субсидированных билетов раскупались моментально.

Беспрозванных поручил правительству подготовить детальный анализ к его встрече с министром транспорта России Андреем Никитиным. Рабочую группу по проблемам с субсидированными авиабилетами возглавил первый вице-премьер Валерий Шерин.

Губернатор подчеркнул, что для Калининградской области, находящейся в эксклавном положении, это не вопрос туристических поездок, а вопрос транспортной безопасности и связи с «большой землёй», особенно с учётом ограничений на железнодорожном транспорте со стороны недружественных соседей.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
