Беспрозванных поручил найти сбой в продаже субсидированных авиабилетов для калининградцев

Глава региона потребовал расписать всю цепочку — от выделения субсидий из федерального бюджета до момента покупки билета калининградцем.
Программа субсидирования авиаперевозок для Калининградской области существует с 2024 года и действует в рамках постановления правительства РФ № 215. После корректировки правил в 2024 году право на льготные билеты получили только две категории: граждане с постоянной регистрацией в Калининградской области и студенты очной формы обучения вузов региона.
Фиксированные тарифы на основных направлениях в 2026 году составляют: Москва — 3 800 рублей, Санкт-Петербург — 3 500 рублей. Всего субсидируется пять направлений (исключили Сочи и Мурманск).
Однако на практике жители региона регулярно сталкиваются с отсутствием льготных билетов в продаже. В конце марта 2026 года у «Аэрофлота» субсидированные билеты на калининградском направлении закончились. Дополнительное финансирование на эти цели получила авиакомпания S7, а «Аэрофлот» продолжает предлагать только «плоские» тарифы (специальные, но не субсидированные).
В начале мая 2026 года ситуация с доступностью билетов на калининградском направлении оставалась сложной.
Одна из ключевых проблем — паузы между выделением федеральных средств и их доведением до авиакомпаний, из-за которых билеты исчезают из продажи на недели. Кроме того, по данным «Нового Калининграда», в 2025 году из-за расширения круга пассажиров (в программу включили льготников со всей России) квоты субсидированных билетов раскупались моментально.
Беспрозванных поручил правительству подготовить детальный анализ к его встрече с министром транспорта России Андреем Никитиным. Рабочую группу по проблемам с субсидированными авиабилетами возглавил первый вице-премьер Валерий Шерин.
Губернатор подчеркнул, что для Калининградской области, находящейся в эксклавном положении, это не вопрос туристических поездок, а вопрос транспортной безопасности и связи с «большой землёй», особенно с учётом ограничений на железнодорожном транспорте со стороны недружественных соседей.