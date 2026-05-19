Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Билайн запускает тест-драйв 5G: индикация появится в Калининграде и ещё 10 городах

Билайн объявил о начале тест-драйва 5G. С 18 мая клиенты компании в 11 городах России увидят на.

экранах своих смартфонов значок 5G. Название сети в этот период будет отображаться как «bee.test.5G».

На первом этапе тестирование охватит Калининград, Благовещенск, Владивосток, Грозный, Москву, Еврейскую автономную область, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Черкесск, Южно-Сахалинск и Якутск.

Индикация активируется бесплатно и без дополнительных действий со стороны абонента. Она доступна для пользователей, чьи смартфоны поддерживают технологию 5G и имеют соответствующую программную настройку для работы в России.

При этом реальные параметры связи (скорость передачи данных, зона покрытия) пока останутся на текущем уровне. Запуск индикации — первый шаг. В дальнейшем компания планирует активировать пятое поколение на действующем частотном ресурсе, а затем — на вновь выделяемом.

Генеральный директор Билайна Сергей Анохин заявил: «Мы делаем по-настоящему большой шаг в будущее. Тестирование 5G — это инвестиция в готовность нашей сети и устройств клиентов к поэтапному запуску пятого поколения связи. От клиентов это не потребует дополнительных действий или оплаты — 5G уже встроен в тарифы».

Компания будет собирать обратную связь от пользователей, чтобы выявить возможные нюансы и развивать сервис.

В начале июня Билайн запустит акцию по трейд-ину. Клиенты смогут сдать старый телефон и выгодно приобрести новое устройство с поддержкой 5G.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше