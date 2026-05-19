Билайн запускает тест-драйв 5G: индикация появится в Калининграде и ещё 10 городах

экранах своих смартфонов значок 5G. Название сети в этот период будет отображаться как «bee.test.5G».
На первом этапе тестирование охватит Калининград, Благовещенск, Владивосток, Грозный, Москву, Еврейскую автономную область, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Черкесск, Южно-Сахалинск и Якутск.
Индикация активируется бесплатно и без дополнительных действий со стороны абонента. Она доступна для пользователей, чьи смартфоны поддерживают технологию 5G и имеют соответствующую программную настройку для работы в России.
При этом реальные параметры связи (скорость передачи данных, зона покрытия) пока останутся на текущем уровне. Запуск индикации — первый шаг. В дальнейшем компания планирует активировать пятое поколение на действующем частотном ресурсе, а затем — на вновь выделяемом.
Генеральный директор Билайна Сергей Анохин заявил: «Мы делаем по-настоящему большой шаг в будущее. Тестирование 5G — это инвестиция в готовность нашей сети и устройств клиентов к поэтапному запуску пятого поколения связи. От клиентов это не потребует дополнительных действий или оплаты — 5G уже встроен в тарифы».
Компания будет собирать обратную связь от пользователей, чтобы выявить возможные нюансы и развивать сервис.
В начале июня Билайн запустит акцию по трейд-ину. Клиенты смогут сдать старый телефон и выгодно приобрести новое устройство с поддержкой 5G.