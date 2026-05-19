Министр курортов и туризма Крыма сообщил о дефиците билетов на поезда

Крым нарастил железнодорожное сообщение на фоне роста спроса, однако дефицит билетов в продаже сохраняется. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
По его словам, в 2026 году в Крым будут ходить 20 пар поездов. 11 из них курсируют постоянно, остальные девять являются сезонными. Составы будут проходить через 48 российских регионов.
«Безусловно, здесь есть проблемы из-за высокого спроса. Мы работаем над тем, чтобы расширять количество предлагаемых билетов», — цитирует руководителя Минкурортов агентство «Интерфакс».
Глава ведомства рассказал, что в настоящее время 75% туристов прибывают в Крым на автотранспорте.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше