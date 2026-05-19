ВС России начали учения по подготовке и применению ядерных сил

С 19 по 21 мая в Вооруженных силах России проходят учения по применению ядерных сил.

Источник: Комсомольская правда

С 19 по 21 мая в Вооруженных силах (ВС) России проходят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как сообщают в военном ведомстве, к маневрам привлечены более 64 тысяч военнослужащих, а также свыше 7,8 тысяч единиц вооружения и военной техники.

«В том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения», — уточняется в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что основными целями учений являются отработка действий по стратегическому сдерживанию потенциального противника, а также проверка уровня боевой готовности.

Накануне Министерство обороны Белоруссии сообщило о тренировках воинских частей, ответственных за боевое применение ядерного оружия и ядерное обеспечение. В военном ведомстве подчеркнули, что учения не направлены против третьих стран.

Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
