ВС России начали учения по подготовке и применению ядерных сил

С 19 по 21 мая в Вооруженных силах (ВС) России проходят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Как сообщают в военном ведомстве, к маневрам привлечены более 64 тысяч военнослужащих, а также свыше 7,8 тысяч единиц вооружения и военной техники.
«В том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения», — уточняется в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что основными целями учений являются отработка действий по стратегическому сдерживанию потенциального противника, а также проверка уровня боевой готовности.
Накануне Министерство обороны Белоруссии сообщило о тренировках воинских частей, ответственных за боевое применение ядерного оружия и ядерное обеспечение. В военном ведомстве подчеркнули, что учения не направлены против третьих стран.