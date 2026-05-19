Мошенники обманули вдову участника СВО из Дзержинска на 8 млн рублей

Жительница Дзержинска лишилась крупной суммы, став жертвой аферистов. 55-летняя женщина надеялась получить выплаты за гибель супруга в зоне проведения спецоперации, но сама потеряла 8 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Чтобы вытянуть из вдовы деньги, мошенники были с ней на связи в течение четырех месяцев. Они выдавали себя за правоохранителей, сотрудников ЦБ и Госуслуг. Злоумышленники убедили дзержинку, что ей якобы полагается крупная компенсация в связи с гибелью мужа. Для получения денег собеседники рекомендовали ей обналичить все сбережения, оформить займы и перевести средства на «безопасные счета».
По информации ведомства, часть денег потерпевшая отправила на указанные аферистами реквизиты, а оставшуюся часть — передала курьерам лично.
Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
