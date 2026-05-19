Названы маршруты для автобусов-гармошек в Омске

Ранее «СуперОмск» сообщал, что наш город рассчитывает на получение субсидии для приобретения в 2027 году 25 новых автобусов-гармошек. Для Омска должны закупить один автобус большого и 24 автобуса особо большого классов, вместимость которых составляет порядка 150 человек.
Мэр Омска Сергей Шелест назвал маршруты, на которых появятся вместительные автобусы.
«Маршруты, где будут задействованы “гармошки”, уже определены — № 24 и 110, связывающие Левобережье и Нефтяники с железнодорожным вокзалом», — заявил глава города.
Напомним, в прошлом году по нацпроекту 55 новых автобусов среднего класса приобрели частные перевозчики для работы на городских маршрутах № 20, 58, 59 и 73.
Отметим, сейчас у ПП-8 действуют два лизинга на 64 автобуса марок «НефАЗ». Срок их действия заканчивается в 2028 и 2031 годах соответственно. В общей сложности с 2018 года перевозчик взял в рассрочку порядка 270 машин. Из них 71 «Луидор» на базе «ГАЗель», 100 пазиков и порядка 100 автобусов большого класса, марок «НефАЗ» и «ВолгаБас».