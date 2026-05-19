На Кубани работают около 60 ярмарок выходного дня. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
На ярмарках предусмотрено 4,2 тысячи торговых мест. С начала 2026 года реализовано продукции на 39,8 млрд рублей.
В регионе ярмарки выходного дня пользуются большой популярностью.
«Для наших жителей и гостей это отличная возможность приобрести экологически чистые, качественные и свежие молочные и мясные, кондитерские изделия, овощи и фрукты, соленья, бакалею, выпечку и хлеб. А для фермеров — это способ реализации продукции, произведенной или выращенной на своих участках», — сказал Вениамин Кондратьев.
Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.Читать дальше