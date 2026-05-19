Фестиваль Поздеева в Красноярске возвращается: объявлен конкурс арт-объектов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске объявлен конкурс арт-объектов фестиваля «Поздеев Фест», посвященного 100-летию со дня рождения художника Андрея Поздеева. К участию приглашают молодых художников, скульпторов, архитекторов и дизайнеров от 16 до 35 лет.
Тема конкурса в этом году — автопортрет. Техника исполнения может быть любой, однако эскиз должен передавать энергию работ Андрея Поздеева и его философию через язык современного искусства. Проект также должен быть оригинальным, безопасным и рассчитанным на размещение под открытым небом.
Победители получат денежный приз в размере 50 тысяч рублей, возможность пройти обучение в арт-резиденции фестиваля и воплотить свои идеи в жизнь. Лучшие арт-объекты изготовят и установят в парке на Каменке.
Заявки принимаются до 18 июня 2026 года через специальную форму. Дополнительная информация и положение о конкурсе опубликованы на сайте и в сообществе проекта во «ВКонтакте».
В прошлом году в Красноярске прошел первый, пробный «Поздеев Фест». Он состоялся на острове Татышев и объединил выставки, перформансы, лекции, мастер-классы, музыку и 10 арт-объектов «Цветы Поздеева», созданных сибирскими авторами.
