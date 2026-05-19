Костры под запретом: в Красноярске напомнили о штрафах до 800 тысяч

Красноярцам напоминают, что в период действия режима запрещено сжигать мусор и сухую траву, разводить костры и проводить любые пожароопасные работы. За нарушение требований предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для организаций — от 400 до 800 тысяч рублей. При этом предупреждения не применяются, наказание назначается сразу.