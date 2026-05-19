Костры под запретом: в Красноярске напомнили о штрафах до 800 тысяч

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае с 8 мая действует особый противопожарный режим. На этом фоне в Центральном районе усилили профилактическую работу, направленную на предупреждение пожаров в жилом секторе, особенно в частных домах.
С начала года в районе провели 44 рейда, большая часть из них — 38 — в частном секторе. Специалисты посетили свыше 1400 домов, провели около 350 профилактических бесед с жителями и распространили 3600 памяток с правилами пожарной безопасности, сообщает городская администрация.
Красноярцам напоминают, что в период действия режима запрещено сжигать мусор и сухую траву, разводить костры и проводить любые пожароопасные работы. За нарушение требований предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для организаций — от 400 до 800 тысяч рублей. При этом предупреждения не применяются, наказание назначается сразу.
В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.