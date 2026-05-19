Московские цифровые проекты представили на выставке GITEX Asia 2026

Цифровые проекты Москвы представили на выставке GITEX Asia 2026 в Сингапуре. Развитие электронных сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Среди представленных решений — портал mos.ru, единая учетная запись Mos ID, платформа «Мостех». Посетители выставки также отметили опыт Москвы по внедрению и развитию решений с искусственным интеллектом. В столице его применяют более чем в 130 проектах в области здравоохранения, а также в транспортной системе, градостроительстве, благоустройстве и в других сферах городского хозяйства.
Особый интерес зарубежных коллег вызвал цифровой двойник Москвы — точная 3D-копия столицы со всеми зданиями, сооружениями, инженерными и транспортными коммуникациями. Ее дополняют более девяти тысяч аналитических слоев с данными по всем сферам жизни города. Один из ключевых инструментов цифрового двойника столицы — сервис «Генеративное проектирование». Он способен за 5−20 секунд создать комплексный проект застройки конкретной территории с учетом множества параметров.
«Москва не только участвует в формировании глобальной цифровой повестки, но и обладает значительным опытом внедрения технологий во всех сферах городского хозяйства. Ежегодно в Москве реализуется более 300 цифровых проектов, которые помогают делать жизнь в городе комфортной. Как один из флагманов в сфере ИТ, Москва готова делиться практическим опытом реализации с заинтересованными сторонами», — рассказал советник руководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрий Онтоев.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.