Восемь поездов, проходящих через Воронежскую область, задерживаются в пути

Сбой в движении составов произошел в результате приостановки движения по Крымскому мосту.

Источник: АиФ Воронеж

Восемь поездов, проходящих через Воронежскую область, отстают от графика, сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Сбой в движении составов произошел в результате приостановки движения по Крымскому мосту. Речь идет о следующих поездах:

№ 028 Симферополь — Москва, опоздание на 10,5 часов (Придача, Россошь, Лиски);

№ 180 Евпатория — Санкт-Петербург, опоздание на пять часов (Придача, Россошь, Лиски, Отрожка);

№ 008 Севастополь — Санкт-Петербург, опоздание на 6,5 часов (Придача, Россошь, Лиски, Отрожка);

№ 068 Симферополь — Москва, опоздание на 4,5 часа (Придача, Россошь, Лиски, Отрожка);

№ 078 Симферополь — Санкт-Петербург, опоздание на два часа (Придача, Россошь, Лиски, Отрожка);

№ 174 Евпатория — Москва, опоздание на пять часов (Придача, Россошь, Лиски);

№ 092 Севастополь — Москва, опоздание на четыре часа (Придача, Россошь, Лиски);

№ 184 Севастополь — Мурманск, опоздание на один час (Россошь, Лиски).

Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
