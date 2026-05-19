Восемь поездов, проходящих через Воронежскую область, задерживаются в пути

Восемь поездов, проходящих через Воронежскую область, отстают от графика, сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Сбой в движении составов произошел в результате приостановки движения по Крымскому мосту. Речь идет о следующих поездах:
№ 028 Симферополь — Москва, опоздание на 10,5 часов (Придача, Россошь, Лиски);
№ 180 Евпатория — Санкт-Петербург, опоздание на пять часов (Придача, Россошь, Лиски, Отрожка);
№ 008 Севастополь — Санкт-Петербург, опоздание на 6,5 часов (Придача, Россошь, Лиски, Отрожка);
№ 068 Симферополь — Москва, опоздание на 4,5 часа (Придача, Россошь, Лиски, Отрожка);
№ 078 Симферополь — Санкт-Петербург, опоздание на два часа (Придача, Россошь, Лиски, Отрожка);
№ 174 Евпатория — Москва, опоздание на пять часов (Придача, Россошь, Лиски);
№ 092 Севастополь — Москва, опоздание на четыре часа (Придача, Россошь, Лиски);
№ 184 Севастополь — Мурманск, опоздание на один час (Россошь, Лиски).