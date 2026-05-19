Российско-китайскую кулинарную мастерскую открыли Маньчжурский институт русского языка и ИРНИТУ

Отметим, что Маньчжурский институт русского языка, основанный в 2010 году и предлагающий обучение по 17 направлениям с особым акцентом на подготовку поваров, выступает партнером Школы байкальского гостеприимства ИРНИТУ (ШБГ). Вузы начали активно сотрудничать с середины 2025 года и достигли определенных результатов. В рамках договоренностей сотрудники ШБГ посетили факультет туризма и лабораторию европейской кухни Маньчжурского института русского языка, приняли участие в мастер-классах, провели переговоры с руководством ресторанов и отелей. В ноябре делегация из Маньчжурии посетила ИРНИТУ, обсудив с руководством политеха перспективы сотрудничества в сфере образования и гостеприимства. Специально для гостей ШБГ провела мастер-классы по китайской и сибирской кухням в студии «Анетти». Также победители I Областного кулинарного чемпионата прошли недельную стажировку в Маньчжурии. Поездку организовала Школа байкальского гостеприимства.