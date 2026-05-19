Российско-китайскую кулинарную мастерскую открыли Маньчжурский институт русского языка и ИРНИТУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Совместную кулинарную мастерскую открыли ректоры двух университетов Михаил Корняков и господин Тянь Чжэньцзян.
Символическая церемония закрепила начало совместной работы по развитию нового направления в области кулинарного мастерства, обмена опытом российских и китайских поваров.
Данная мастерская нацелена на обучение специалистов, обладающих навыками приготовления китайской и российской кухни, обмен технологиями и взаимное культурное обогащение.
Отметим, что Маньчжурский институт русского языка, основанный в 2010 году и предлагающий обучение по 17 направлениям с особым акцентом на подготовку поваров, выступает партнером Школы байкальского гостеприимства ИРНИТУ (ШБГ). Вузы начали активно сотрудничать с середины 2025 года и достигли определенных результатов. В рамках договоренностей сотрудники ШБГ посетили факультет туризма и лабораторию европейской кухни Маньчжурского института русского языка, приняли участие в мастер-классах, провели переговоры с руководством ресторанов и отелей. В ноябре делегация из Маньчжурии посетила ИРНИТУ, обсудив с руководством политеха перспективы сотрудничества в сфере образования и гостеприимства. Специально для гостей ШБГ провела мастер-классы по китайской и сибирской кухням в студии «Анетти». Также победители I Областного кулинарного чемпионата прошли недельную стажировку в Маньчжурии. Поездку организовала Школа байкальского гостеприимства.
Во время встречи с руководством Маньчжурского института русского языка ректор Михаил Корняков сообщил, что в середине июля стартует новый проект Школы байкальского гостеприимства — Летняя школа «Сибирь на тарелке» для тех, кто хочет открыть для себя гастрономические секреты байкальского гостеприимства. Он пригласил студентов и преподавателей факультета туризма присоединиться к проекту. Также в ходе встречи была достигнута договорённость о приглашении преподавателей института в ШБГ для обучения иркутских поваров тонкостям кухни Поднебесной.
«Сегодня мы можем говорить о начале нового этапа развития сотрудничества между нашими вузами, в том числе и в области гостеприимства. Это особенно актуально в условиях безвизового режима и укрепления экономических, культурных отношений между Россией и Китаем. Наша Школа, развивая сибирскую кухню, создает фундамент для будущих гастрономических проектов», — подчеркнул ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.
В ходе состоявшихся переговоров также обсуждалась возможность создания совместного образовательного центра кулинарного искусства, запуска программ обмена для студентов, проведения симпозиумов и гастрофестивалей, что выводит сотрудничество на новый уровень. Кроме того, на площадках ведущих ресторанов и отелей Маньчжурии планируются стажировки для будущих специалистов, которые получат реальный профессиональный опыт в индустрии гостеприимства и изучат международные стандарты качества и сервиса.