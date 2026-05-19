ABC: около 50 миллионов жителей США оказались в зоне разрушительных торнадо

Почти 50 миллионов американцев оказались в зоне разрушительной непогоды 18 мая. Стихия, включающая мощные грозы и торнадо, создала серьезную угрозу для жизни людей в центральной части страны. Об этом сообщает телеканал АВС со ссылкой на данные местных метеорологических служб.
По информации источника, не менее 20 торнадо зафиксировали сразу в четырех штатах: Айова, Канзас, Миннесота и Небраска. Стихия уже успела разрушить несколько частных домов. Официальных данных о погибших или пострадавших на данный момент не поступало.
Кроме торнадо в этих регионах прошли сильные грозы с порывистым ветром. Метеорологи оценили интенсивность ветра на четыре балла по пятибалльной шкале. 19 мая опасность смещается на восток — от южного штата Техас до Вермонта на Восточном побережье.
Синоптики не исключают, что там снова могут образоваться торнадо и начнутся сильные ливни. Жителей штатов Канзас, Миссури и Небраска дополнительно предупредили о риске подтоплений из-за переполнения рек. Власти призывают людей следить за обновлением прогнозов.
Ранее мощный шторм обрушился на Индию 13 мая, и там последствия оказались куда трагичнее. Бушующая стихия унесла жизни более 100 человек. Один из пострадавших местных жителей, по данным очевидцев, взлетел на воздух на высоту около 15 метров, после чего рухнул на землю.