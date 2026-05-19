Жителей Калининградской области приглашают на субботник по уборке берегов Лавы

На побережье Правдинского водохранилища 23 мая пройдет субботник (12+), в рамках которого проведут «масштабную» уборку берегов Лавы. Об этом сообщает пресс-служба минприроды.
В программе запланирован и мастер-класс от Железнодорожного лестничества. Участники узнают, что по закону считается валежником и как правильно собирать древесину в лесу, чтобы не нарушить правила.
«Мероприятие пройдет в лесном массиве, поэтому одевайтесь правильно: плотная закрытая одежда и высокая обувь. Обязательно возьмите с собой средства от клещей (репелленты), а также питьевую воду/термос с чаем», — добавили в министерстве.
Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте «добро.рф» для волотенров или заполнить форму.