В Батайске завели дело за связь с запрещённой организацией

Об этом сообщает региональный Следком.

Следственный отдел по городу Батайск СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 44‑летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ — участии в деятельности организации, официально запрещённой за экстремистскую деятельность (за исключением организаций, признанных в РФ террористическими).

По данным следствия, подозреваемый, находясь в исправительном учреждении, вступил в международное общественное движение, деятельность которого запрещена на территории России. В период с декабря 2023 года по апрель 2026 года он, пользуясь привилегированным положением, он управлял преступной средой, снабжал осуждённых запрещёнными предметами, пропагандировал негативное отношение к сотрудникам учреждения, организовывал сбор денежных средств и распространял криминальную идеологию.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Ростовской области. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и выявления иных лиц, возможно причастных к преступлению.