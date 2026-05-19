В Перми школьников попросили не брать на последний звонок иностранные песни

Руководителям пермских школ рекомендовали при подготовке мероприятий «Последний звонок» использовать музыкальные композиции отечественных исполнителей, сообщили в департаменте образования города Перми.
Отслеживание сценария мероприятия последнего звонка относится к компетенции образовательной организации, уточнили в департаменте.
Напомним, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщала, что школьники из разных регионов страны обращаются к ней по поводу ограничений на иностранные песни. По её словам, в одной из школ не разрешили ставить номер под песни российских исполнителей, включая Сергея Лазарева.
«Выпускникам в спешке приходится переделывать номера, которые репетировали ещё с осени, хотя на носу экзамены», — отметила Екатерина Мизулина.
В Перми последние звонки пройдут 26 мая. По данным департамента образования администрации школу в 2026 году оканчивают 4486 одиннадцатиклассников. Ещё 13774 ученика оканчивают девятые классы.
