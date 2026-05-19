Коллектив ВГИИКа прощается с молодым педагогом — умерла Марина Сурганова

Педагоги и студенты Волгоградского государственного института искусств и культуры прощаются со скончавшейся Мариной Сургановой. Она ушла из жизни 14 мая на 39 году. Ее сломила тяжелая продолжительная болезнь.
В вуз Марина Владимировна пришла еще ребенком — она обучалась в Центральной школе искусств народному пению. Диплом ВГИИКа молодой педагог получила как дирижер и худрук народно-певческого коллектива и преподаватель. И осталась работать в институте.
Под ее руководством на кафедре народного вокального искусства и дирижирования был создан детский народный вокальный ансамбль «Исток». Его воспитанники выступали на всероссийских фестивалях и были отмечены наградами. Сама Марина Сурганова не раз становилась лауреатом исполнительских конкурсов.
«Всегда спокойная, доброжелательная, отзывчивая и внимательная, она пользовалась уважением и в педагогическом коллективе, и среди обучающихся и их родителей», — говорится в некрологе, размещенном на странице вуза в соцсети. Его коллектив выражает соболезнования родным и близким скончавшейся.
