«Ходите в кино!» Владимир Грамматиков открыл фестиваль «Герой» в Красноярске

В Красноярском крае стартовал IV Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой». Церемония открытия прошла 18 мая в краевой столице: гости мероприятия прошли по красной ковровой дорожке, поучаствовали в мастер-классах и увидели первый фильм конкурсной программы — семейную драму «Мой дед» (12+), полностью снятую в регионе.
О том, почему семейное кино так важно сегодня и какие картины смогут увидеть зрители в ближайшие дни, — в материале krsk.aif.ru.
Кино, которое объединяет.
Торжественное открытие фестиваля началось с насыщенной развлекательной программы. Еще до начала церемонии гости смогли посетить тематические фотозоны, поучаствовать в киновикторинах и мастер-классах. У входа в кинозал всех встречала красная ковровая дорожка, где каждый мог почувствовать себя настоящей кинозвездой. Атмосферу дополняла живая музыка в исполнении красноярских артистов. Интерактивные площадки будут работать в течение всех пяти дней фестиваля.
Президент кинофестиваля, советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков, открывая мероприятие, подчеркнул уникальность проекта.
«В то время как многие фестивали закрываются, этот разросся и территориально, и жанрово. Приходите в кинотеатры, смотрите семейное кино, ведь оно требует обсуждения после просмотра. Когда, выйдя из зала, бабушка, дедушка, дети и внуки обсуждают какую-то проблему, нет ничего более ценного и радостного для нас. Это и есть главный результат нашего непростого труда», — отметил Владимир Грамматиков.
Министр культуры края Аркадий Зинов отметил значимость подобных событий для Красноярска.
«Кинематограф для детей и юношества выполняет особую миссию: помогает молодому поколению выстраивать правильные жизненные ориентиры. Кинофестиваль “Герой” является важной площадкой, где профессионалы киноиндустрии обмениваются опытом для создания новых кинопроектов, которые будут говорить с молодежью о важных жизненных ценностях», — сказал Аркадий Зинов.
В этом году в программу вошли 109 фильмов из 27 стран мира, включая Китай, Бразилию, Францию и Германию, а показы пройдут сразу в пяти населенных пунктах края.
Снято в Сибири.
Кульминацией вечера стал фильм открытия — семейная драма режиссера Святослава Власова «Мой дед» (12+). Картина оказалась особенно близка местному зрителю, ведь она полностью снята в Красноярском крае. В кадре можно увидеть знакомые ландшафты: национальный парк «Красноярские столбы», берега реки Маны, окрестности Дивногорска. Продюсером ленты выступил уроженец Игарки Егор Шорохов.
Ленту зрителям представил исполнитель главной роли Всеволод Клименок. По его словам, это трогательная история о силе любви, доверии и поддержке.
«Этот фильм про доброту, про заботу, про то, что порою за суровостью у взрослых скрывается истинная любовь. Я уверен, что после просмотра люди станут немножечко по-другому относиться к жизни», — поделился юный актер.
Картина уже успела получить признание критиков: в ноябре 2025 года она завоевала сразу три награды на Международном кинофестивале «Лiстапад» в Минске.
Героем может быть каждый.
Среди почетных гостей фестиваля в этом году — актриса Виталия Корниенко, известная по фильмам «Тетя Марта», «Папины дочки. Новые», «Буратино» и другие проектам, которых на ее счету уже больше 250. В день открытия «Героя» она отметила свое 16-летие.
«Я считаю, что героем может быть абсолютно каждый человек, потому что каждый день все мы совершаем маленькие подвиги. Для меня этот фестиваль — огромная часть моей жизни и, конечно, это невероятное сообщество людей, фильмов и весёлых историй», — рассказала Виталия.
Главной площадкой фестиваля в Красноярске стал кинотеатр «Синема Парк». Как рассказала генеральный директор «Енисей кино» Ирина Белова, в программе найдется интересное для любого возраста, а многие картины можно будет увидеть на большом экране только в рамках фестиваля.
«Это событие нельзя пропустить. Фестиваль проходит одновременно в пяти населённых пунктах края, всё абсолютно бесплатно. Но самое важное — прилетела делегация режиссёров и создателей, которые лично с вами всё обсудят после сеансов», — пригласила зрителей Ирина Белова.
В рамках программы также пройдут специальные показы, посвященные 400-летию Красноярска и 90-летию киностудии «Союзмультфильм». Вход на все мероприятия бесплатный. Получить пригласительные билеты и ознакомиться с подробным расписанием можно на официальном сайте фестиваля.
Для тех, кто не успеет посетить показы в дни фестиваля, с 23 мая по 30 июня в кинозалах по всему краю пройдет акция «Эхо Международного кинофестиваля», где покажут лучшие работы этого года.