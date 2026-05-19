В Подмосковье запустили программу подготовки наставников для медсестер

Программа подготовки наставников для медсестер стартовала в Московской области при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Инициатива реализуется в Московском областном медицинском колледже. Образовательная программа рассчитана на 36 академических часов и сочетает теоретические занятия с практической подготовкой. Участников обучат основам наставничества, нормативно-правовым аспектам работы, а также развитию коммуникативных и управленческих навыков, которые необходимы для сопровождения молодых специалистов.
«Развитие наставничества в медицине — действительно важная задача на перспективу. Если у нас будут грамотные, подготовленные наставники, молодые специалисты смогут быстрее освоиться на рабочих местах. А это напрямую повлияет на качество медицинской помощи пациентам и сделает профессиональное сообщество более сплоченным. Сегодня к обучению приступила группа наставников для среднего медицинского персонала — всего 75 человек», — подчеркнула заместитель министра здравоохранения Подмосковья Елена Штукина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.