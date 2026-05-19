В Красноярске на Торгашинском хребте спасли заблудившихся туристов из Таджикистана

В Красноярске на Торгашинском хребте заблудились туристы из Таджикистана, сообщили КГКУ «Спасатель».
Молодые люди пошли гулять ночью и поняли, что не знают, как вернуться обратно. Они вызвали спасателей.
«На их поиски выехали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда, которые более часа искали граждан, потерявшихся в районе живописного горного образования. Поиски закончились благополучно — потерявшиеся молодые люди были найдены, после чего спасатели передали их сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель».
Сотрудники краевой службы спасения рекомендуют соблюдать меры безопасности и придерживаться обозначенных маршрутов, чтобы не заблудиться.