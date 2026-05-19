Военнослужащий Василий Софьин из Хабаровского края награждён медалями Суворова и Жукова

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, младший сержант Василий Софьин проявил личное мужество, собранность и решительность при выполнении задачи в непосредственной близости от зоны активных боевых действий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
За спасение товарища и успешное выполнение задачи он награждён ведомственными медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» II степени, а также государственными медалями Жукова и Суворова.
Во время доставки груза в район временного размещения личного состава в непосредственной близости от позиции разорвался артиллерийский снаряд противника. Осколками был серьёзно повреждён другой автомобиль.
Несмотря на большую вероятность повторного обстрела, младший сержант Василий Софьин мгновенно остановил свою технику, выпрыгнул из кабины и, рискуя жизнью, помог вытащить раненого водителя повреждённой машины, разместив его в безопасном укрытии.
Затем, оставаясь под продолжающимся обстрелом, он эвакуировал уцелевшее имущество и грамотно организовал буксировку повреждённого автомобиля в безопасный район. После этого младший сержант завершил доставку основного груза по назначению.
Благодаря его самоотверженности, быстрой реакции, хладнокровию и правильным решениям в экстремальных условиях удалось избежать потерь среди личного состава, сохранить значительную часть имущества и успешно выполнить поставленную боевую задачу.