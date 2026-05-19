В регионах России появятся аэромобильные комплексы связи с отечественными базовыми станциями LTE/5G

«МТС первой среди российских телеком-компаний приступила к испытаниям разных летательных аппаратов в качестве высотных телеком-платформ. В марте в Саратовской области мы уже запустили аэростат с базовой станцией, а сегодня представляем участникам форума аэромобильный комплекс связи. Это готовое к использованию коммерческое решение для быстрого развёртывания связи практически в любом месте, где она отсутствует. К началу 2028 года мы планируем создать несколько десятков таких комплексов и отправить их в регионы, требуется налаживать связь в удалённых районах. Для этого МТС создаст в своих региональных филиалах группы по оперативному развёртыванию мобильной связи», — прокомментировала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.