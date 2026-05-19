Игрушки в самарских детсадах рекомендуют обрабатывать ежедневно

Новые игрушки перед использованием нужно промыть проточной водой с мылом или безвредным моющим средством. Мыть игрушки следует в специально выделенных промаркированных емкостях теплой водой, затем ополоснуть и высушить. Кукольную одежду стирают по мере загрязнения детским мылом и проглаживают. Пенолатексные, ворсованные и мягконабивные игрушки обрабатывают по инструкции производителя. Игрушки для улицы и для группы должны быть разными, хранить их нужно отдельно. Уличные игрушки держат вне групповых помещений.