Пострадавший на путях в Биробиджане получит компенсацию от РЖД

Суд обязал компании выплатить 150 тыс. рублей компенсации морального вреда мужчине, получившему травму на железнодорожной станции «Биробиджан 1» в Еврейской автономной области, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Инцидент произошёл в декабре прошлого года. Мужчина получил травму из-за неосторожного нахождения вблизи железнодорожных путей на станции «Биробиджан 1».
За правовой помощью для отца обратилась его дочь — она обратилась к заместителю Дальневосточного транспортного прокурора. Проведённая проверка подтвердила обстоятельства происшествия. Транспортный прокурор подал в суд иск к ОАО «РЖД», как к владельцу источника повышенной опасности, с требованием о взыскании компенсации.
Судебное разбирательство завершилось удовлетворением заявленных требований. С компании взыскано 150 тыс. рублей в пользу пострадавшего пенсионера.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:
Почта: red.habkp@phkp.ru