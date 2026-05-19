Зарплата ректора Пермского Политеха приблизилась к 1 млн рублей в месяц

Ректор ПНИПУ Антон Петроченков зарабатывает почти миллион рублей в месяц, сообщается на сайте Минобрнауки РФ.
Антон Петроченков стал лидером по зарплате среди руководителей высших учебных заведений. Его среднемесячный доход в 2025 году составил 997 073 рубля. Президент Политеха Василий Петров получал в среднем 869,4 тысячи рублей в месяц.
Директор Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН Олег Плехов в минувшем году зарабатывал 708,9 тысячи рублей. Его заместитель, экс-министр сельского хозяйства Прикамья Иван Огородов — 343,4 тысячи рублей.
Самая скромная зарплата среди глав ВУЗов в 2025 году — 294,3 тысячи рублей — у ректора Пермского аграрно-технического университета имени Прянишникова Алексея Андреева.