Зарплата ректора Пермского Политеха приблизилась к 1 млн рублей в месяц

Он стал лидером среди зарплат руководителей высших учебных заведений.

Ректор ПНИПУ Антон Петроченков зарабатывает почти миллион рублей в месяц, сообщается на сайте Минобрнауки РФ.

Антон Петроченков стал лидером по зарплате среди руководителей высших учебных заведений. Его среднемесячный доход в 2025 году составил 997 073 рубля. Президент Политеха Василий Петров получал в среднем 869,4 тысячи рублей в месяц.

Директор Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН Олег Плехов в минувшем году зарабатывал 708,9 тысячи рублей. Его заместитель, экс-министр сельского хозяйства Прикамья Иван Огородов — 343,4 тысячи рублей.

Самая скромная зарплата среди глав ВУЗов в 2025 году — 294,3 тысячи рублей — у ректора Пермского аграрно-технического университета имени Прянишникова Алексея Андреева.